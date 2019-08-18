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Çinli kadın makasla sevgilisini öldürdü

Çin'de bir kadın, kendisine şişman olduğunu söyleyen ve dondurma yemesine izin vermeyen sevgilisini, makasla öldürdü.

Detay Haber | 18.08.2019 - 14:13..
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Çin'in Zhumadian şehrinde Zhang ve kız arkadaşı Wang, alışveriş için dışarı çıktı.

ŞİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEYİP İZİN VERMEDİ

Caddede yürüdükleri esnada Wang, bir dondurmacının önünde durup dondurma almak istedi. Fakat erkek arkadaşı Zhang, şişman olduğu gerekçesiyle kız arkadaşına izin vermedi.

Bunun üzerine genç çift arasında tartışma çıktı.

Çinli kadın makasla sevgilisini öldürdü

DÜKKANDAN ALDIĞI MAKASLA SALDIRDI

Wang, aynı cadde üzerinde bulunan bir dükkandan iki adet makas alıp, erkek arkadaşına saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan Zhang, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çinli kadın makasla sevgilisini öldürdü

Olayın ardından katil zanlısı kadın gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Çinli kadın makasla sevgilisini öldürdü

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