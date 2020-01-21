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Çinli kadının akılalmaz dönüşümü

Nadir görülen bir hastalık sebebiyle yaşlı görünen 15 yaşındaki genç kız, 10 farklı cerrahın katıldığı ameliyat sonrasında yaşıtları gibi görünmeye başladı.

REUTERS | 21.01.2020 - 11:44..
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Çin’de yaşayan, yasal gerekçelerle ismi açıklanmayan ve Xiao Feng lakabını kullanan 15 yaşındaki kız, nadir görülen bir hastalık dolayısıyla yaşından çok daha yaşlı görünüyordu.

15 yaşında olmasına rağmen 40-50 yaşında gibi görünen genç kız, arkadaşlarının saldırılarına ve alaylarına maruz kalınca ameliyat oldu.

Çinli kadının akılalmaz dönüşümü

1 AY SONRA YENİ GÖRÜNÜM

Bir ay önce gerçekleşen kapsamlı ameliyat sonrasında Xiao Feng, dün kamuoyunun karşısına çıktı. Progeria yani halk dilindeki adıyla erken yaşlanma hastalığından muzdarip olan, yüzünde kırışık ve sarkmaların olduğu genç kız, Shenyang Sunline Estetik Cerrahi Hastanesi’nde ameliyat oldu.

25 BİN DOLAR ÖDEDİ

7 saat süren ameliyata 10 cerrahın katıldığı açıklanırken, genç kızın son hali görenleri şoke etti. Dış görünüşü dolayısıyla arkadaşlarının sözlü tacizine maruz kalan Xiao Feng’in ameliyat için yaklaşık 25 bin dolar ödediği belirtildi.

Çinli kadının akılalmaz dönüşümü

7 SANTİMETRELİK DERİ ALINDI

Mayo Clinic’e göre bir tedavisi olmayan hastalığa sahip insanların ortalama yaşam ömrü de daha kısa. Xiao Feng’in annesinin de aynı hastalıktan muzdarip olduğunu açıklayan doktorlar, ameliyat sırasında genç kızın vücudundan 7 santimetrelik deri alındığını duyurdu.

Çinli kadının akılalmaz dönüşümü

BURNU, KAŞLARI VE DUDAKLARI AMELİYAT EDİLDİ

Doktorlar, Xiao Feng’in burnu, kaşları ve dudaklarının ameliyat edildiğini duyurdu. Genç kızın babası Wang Hongde, “Bugün kızım için en mutlu gün. Xiao Feng’in ameliyatından sonraki gece deliksiz uyudum. Çünkü doktorların kızımın sağlık durumunu düzeltebileceğini ve mutlu bir geleceğinin olmasını sağlayacağından emindim." dedi.

Çinli kadının akılalmaz dönüşümü

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