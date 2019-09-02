Çinli şirket robot taksi uygulamasını hayata geçiriyor

Teknolojinin son yıllarda bir hayli gelişmesiyle sürücüsüz otomobiller hayatımıza girdi. Her ne kadar bu otomobillerin kullanıldığı bölgeler şu an için kısıtlı olsa da Çin, bu teknolojiye oldukça büyük yatırımlar yapıyor.

Çin dijital ulaştırma şirketi Didi Chuxing, sürücüsüz robot taksi hizmetinin Şangay'ın Jiading bölgesinde başlayacağını açıkladı.

30 ARAÇ YOLLARA ÇIKACAK

Şanghay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Kongresi'nde şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu Zhang Bo, kullanıcıların robot taksi hizmeti sayesinde içinde insan operatörü olan bir "sürücüsüz" araç çağırabileceklerini ve şirketin "4. seviye" otonom özelliklere sahip 30'dan fazla aracı sahaya çıkaracağını açıkladı.

SÜRÜCÜ İSTEDİĞİ ZAMAN DEVREYE GİRECEK

Şanghay'ın Jiading bölgesinde faaliyet gösterecek araçlar, yüksek seviyede otonom özelliklere sahip olacak ve sürücünün istediği zaman manuel kontrola geçmesine izin verecek. Şirket, araçların ne zaman piyasaya çakacağını açıklamasa da Şanghay yetkililerinden, araç filosunun test sürüşüne çıkması için gerekli izinlerin alındığı bildirildi.

ÇİN, SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Çin'in sürücüsüz araba sektöründe, rekabet devam ediyor. Çin Medyası, geçtiğimiz temmuz ayında Baidu, Zheijang ve Toyota'nın sürücüsüz araba alanında çalışmalar başlatıcağını açıklamıştı.

Aynı zamanda, ocak ayında sürücüsüz araçlara odaklanan start-up şirketi Pony.ai, Çin'in güney Guangzhou bölgesinde otonom araç uygulaması başlatacağını duyurmuştu.

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