Çinli spiker Mesut'un adını anmadı

Mesut Özil’in sosyal medyada Uygur Türklerine destek vermesine tepki gösteren Çin, yıldız oyuncuyu sansürlemey devam ediyor.

İSMİNİ ANMADAN MAÇ ANLATTI

Çin'de daha önce Mesut'un sosyal medya hesaplarına erişim engellenmiş, bilgisayar oyunlarından ismi silinmişti. Arsenal'in maçlarını yayınlamak da bir süre Çin'de yasaklanmıştı. Yayın yasağı kalktı ancak Çinliler bu kez başka bir yola gitti.

Çin televizyonu bu kez Arsenal'in Bournemouth maçında top Mesut'a geldiğinde adını hiç telaffuz etmedi.

Hatta Çin televizyonu Arsenal'in ilk 11'i TV'de spiker tarafından okunurken Mesut Özil'in adı hiç okunmadı ve TV'de de gösterilmedi.

Mesut'a maç boyunca sansür uygulayan Çin, protestoyu başka bir boyuta taşıdı.