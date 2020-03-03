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Çinli telefon üreticisi Tecno Mobile Türkiye pazarına giriyor

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Tecno Mobile, çok yakında Türkiye pazarına gireceğini duyurdu.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 12:06..
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Piyasaya sürdükleri yeni akıllı telefonlarla bir anda yükselişe geçen Çinli telefon üreticileri, ülkemiz pazarına da oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Xiaomi, Huawei, Realme ve Oppo gibi Çinli üreticilerin arasına yeni bir Çinli şirket daha katılıyor.

2006 yılında kurulan Hong Kong merkezli bir Çinli cep telefonu üreticisi olan Tecno Mobile, resmi olarak Türkiye pazarına gireceğini açıkladı.

Türkiye'deki kullanılacara ulaşabilmek için resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını da açan şirket, 6 Mart'ta ülkemizde satışa çıkaracağı telefonları tanıtacak.

tecno mobile

İKİ FARKLI SERİ TANITACAK

Şu ana kadar 60 ülkeye açılan Tecno Mobile'ın en çok ilgi gören telefonu ise Phantom oldu. Şirket, ülkemizde düzenleyecek etkinlikte kamera odaklı Camon ve giriş seviyesi Spark serisini tanıtacak.

Tecno Mobile'ın ülkemizdeki yeni telefonları hakkında detaylı bilgileri, etkinlikten sonra sizlerle paylaşacağız.

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Çinli telefon üreticisi Tecno Mobile Türkiye pazarına giriyor

Çinli telefon üreticisi Tecno Mobile Türkiye pazarına giriyor

Çinli telefon üreticisi Tecno Mobile Türkiye pazarına giriyor

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