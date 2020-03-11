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Çinli turistleri taciz eden kardeşler yakalandı

Denizli'de tatile giden Çinli turistlere taciz eden kardeşler gözaltına alındı.

DHA | 11.03.2020 - 17:28..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesine tatile gelen Çinli turistler Lopıng Zhang, Xın Tang, Jun Zhou ve Nıanxıa Yang, apartman girişi ve asansör önünde elle taciz edildi.

Çinli turistleri taciz eden kardeşler yakalandı

KAÇAN ZANLILAR YAKALANDI

Olay sonrasında kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri JASAT, zanlıların Yılmaz K. ve kardeşi Onur K. olduğunu belirledi.

Taciz olayının yaşandığı apartmandaki kamera kayıtları ve ardından çevredeki kamera kayıtları olmak üzere toplam 40 saatlik görüntü kaydı incelenerek, zanlılar tespit edilerek gözaltına alındı.

Çinli turistleri taciz eden kardeşler yakalandı

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