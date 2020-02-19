Antalya'nın Kaş ilçesine tatile gelen Çinli turistler; hava sıcaklığının 18, su sıcaklığının 16 derece olmasını fırsat bilip, kiraladıkları tekneyle tura çıkarak denize girdiler.

"DENİZİN GÜZELLİĞİNE DAYANAMADIK VE YÜZDÜK"

Yufeı Yang, "Türkiye'nin doğal güzelliklerini görmeye geldik. 8 gün boyunca Kapadokya, Fethiye, Kaş, Kekova, Demre'nin eşsiz güzelliklerini geziyoruz. Türkiye mükemmel bir ülke. Şu anda hava serin. Ama denizin güzelliğine dayanamadık ve yüzdük. Ağustos ayında bu güzellikleri yaşamak için yine Kaş'a, Kekova ve Demre'ye geleceğim." dedi.

Çinli turistlerin Antalya'da deniz keyfi

"TÜRKİYE ÇOK İLGİNÇ BİR ÜLKE, DÖRT MEVSİMİ YAŞADIK"

Hu Hao da "Türkiye çok ilginç bir ülke. Kapadokya'da kar topu oynadık. Burada deniz keyfi yaptık. Deniz harika. Dört mevsimi yaşadık. Ağustosta yine geleceğiz." diye konuştu.