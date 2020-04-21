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Çinli uzmanlar: Korona, Avrupa'da mutasyona uğradı

Avrupa kıtasında binlerce ölüme yol açan koronavirüsün mutasyona uğramış 30 farklı türü tespit edildi.

DHA |
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Çinli uzmanlar: Korona, Avrupa'da mutasyona uğradı

 

Çinli uzmanlardan, koronavirüse ilişki kritik bir açıklama geldi.

Uzmanlar, virüsün Avrupa’da mutasyona uğrayarak ölümleri artırdığını belirtti.

Koronavirüs salgının başladığı Çin’de yapılan bilimsel çalışmaların sonucuna göre virüse bağlı Avrupa ve ABD'deki ölümlerin nedenleri araştırıldı.

MUTASYONA UĞRAMIŞ 30 FARKLI TÜR

Çin’de bulunan Zhejiang Üniversitesi, SARS-COV-2 olarak bilinen koronavirüsün mutasyona uğramış 30 farklı türünü tespit ettiklerini duyurdu.

Koronavirüsün mutasyon geçirerek çoğalan bu yeni 30 tür virüs arasında bazı türlerin son derece tehlikeli olduğu ve hızlı ölümlere yol açtığı ifade edildi.

Çinli uzmanlar: Korona, Avrupa'da mutasyona uğradı

ÖLÜMCÜL TÜRDEKİ MUTASYON KEŞFEDİLDİ

Zhejiang Üniversitesi’nin bulunduğu Zhejiang bölgesinde ve Avrupa’da, bu ölümcül türdeki koronavirüs mutasyonları bulunduğu vurgulandı.

En hafif ve zararsız koronavirüs mutasyonu ise ABD’nin Washington eyaletinde bulunduğu ifade edildi.

Çinli uzmanlar: Korona, Avrupa'da mutasyona uğradı

KORONAVİRÜS 270 KAT DAHA HIZLI ÇOĞALABİLİYOR

Zhejiang Üniversitesi, son derece ölümcül olan bu koronavirüs mutasyonlarının, diğer mutasyonlara göre 270 kat daha hızlı çoğaldığı açıklandı.

AŞI ÇALIŞMASINDA ÖNEMLİ BİR BULGU

Çinli bilim insanları yaptıkları bu çalışmanın, koronavirüs tedavisi ve aşısı için önemli bir bulgu olduğunun altını çizdi.

Virüsün uğradığı mutasyona göre aşı üretilmesi veya hastayı tedavi şekli belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

 

 

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