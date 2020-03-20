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Çinli uzmanlar, koronanın yeni semptomları için uyardı

İncelemelerde, sadece solunum yolu sıkıntısı bulunan kişilerin daha hızlı iyileştiği gözlendi.

AA | 20.03.2020 - 16:26..
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Çinli uzmanlar, koronavirüsün ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomları konusunda uyardı.

Çin'deki 3 hastanede 204 enfekte kişi üzerinde yapılan incelemenin bulguları, "American Journal of Gastroenterology" adlı dergide yayımlandı.

SİNDİRİM SİSTEMİ SORUNLARI

Uzmanlar, vakaların yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu bildirdi.

Sadece ishalden muzdarip bazı vakalarda ateş veya öksürük bulgusuna rastlanmadığına işaret edildi.

Çinli uzmanlar, koronanın yeni semptomları için uyardı

DAHA HIZLI İYİLEŞENLER...

Yine sindirim sistemi şikayetleri bulunan vakalarda, ilk belirtilerin görülmesinden hastaneye kaldırılmaya kadar geçen sürenin, bu şikayetleri olmayanlardan bir buçuk gün daha uzun olduğu (9 gün) kaydedildi.

Çalışmada sadece solunum yolu sıkıntısı bulunan kişilerin daha hızlı iyileştiği gözlemine de yer verildi.

Çinli uzmanlar, koronanın yeni semptomları için uyardı

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