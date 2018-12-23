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Çinliler bakırın iletkenliğini artıracak bir yöntem keşfetti

Bir grup Çinli bilim insanı, normal bakırı, altın ve gümüşle 'neredeyse aynı' iletkenlikte bir maddeye nasıl dönüştürdüklerini açıkladı.

DHA | 23.12.2018 - 15:44..
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Bilim insanlarının deneyleri sonucunda elde ettikleri metal, aynı zamanda, sadece altın benzeri değerli metallerin yapabildiği gibi kömürden alkol üreten bir tepkimeye, katalizör görevi görebiliyor.

BAKIRI GAZLA TEPKİMEYE SOKTULAR

Araştırmacılar bir parça bakırı, ısıtılmış ve elektrik yüklü argon gazı ile tepkimeye soktu. Bu tepkime, bakırın atomlarını daha kararlı ve daha yoğun bir hale getirerek, altın gibi aşınma, oksidasyon ve yüksek sıcaklıklara dirençli hale getirdi.

Ucuz bakırdan elde edilen bu yeni malzeme, elektronik eşya üretiminde çok daha maliyetli olan altın ve gümüş parçaların yerini alabilecek.

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