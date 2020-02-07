Çinliler koronavirüs hastalarını kafesle taşıyor

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve her geçen gün ölü sayısının artmasına neden olan koronavirüs salgınını önlemek için, Çin'li yetkililer yeni önlemler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, virüs bulaşan insanları karantina bölgesine nakletmek için kullanılan bir yöntem, çevredeki bir Çinli tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Çinliler koronavirüs bulaşanları kafeslerle taşıdı VİDEO

HASTALARI KAFESLERLE TAŞIYORLAR

Görüntülerde virüs şüphelisi kadın, bir yakınıyla sarılarak vedalaştıktan sonra, eşyalarıyla birlikte kamyonetin kasasındaki kafese bindiriliyor. Kafese bindirilen kadının çığlıkları ise insanın kanını donduracak cinsten.