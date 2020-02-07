taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.02
Euro
6.5921
Altın
1569.57
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.807
Bitcoin
58875.79

Çinliler koronavirüs hastalarını kafesle taşıyor

Çin'de yetkililerin, koronavirüs bulaşan bir hastayı karantina gölgesine bir kamyonetin kasasındaki kafesle götürülmesi, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 20:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve her geçen gün ölü sayısının artmasına neden olan koronavirüs salgınını önlemek için, Çin'li yetkililer yeni önlemler almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, virüs bulaşan insanları karantina bölgesine nakletmek için kullanılan bir yöntem, çevredeki bir Çinli tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Çinliler koronavirüs bulaşanları kafeslerle taşıdı VİDEO

HASTALARI KAFESLERLE TAŞIYORLAR

Görüntülerde virüs şüphelisi kadın, bir yakınıyla sarılarak vedalaştıktan sonra, eşyalarıyla birlikte kamyonetin kasasındaki kafese bindiriliyor. Kafese bindirilen kadının çığlıkları ise insanın kanını donduracak cinsten.

İlginizi Çekebilir
Hafter milisleri Trablus'ta Mitiga Havalimanı'nı vurdu
Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı.
Macron: 300'ün altında nükleer savaş başlığımız var
Macron, ülkesinde katıldığı bir programda, Fransa'nın 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip olduğunu açıkladı.
Çin, koronavirüsün kaynağını araştırıyor
Yarasa çorbası ve yılanın ardından şimdi de gözler pangolin isimli hayvana çevrildi.
ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü
ABD’de 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada kurtulan olmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'ndan CNN Türk kararı
Ekrem İmamoğlu'ndan CNN Türk kararı
534
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na zam tepkisi
738
Habertürk canlı yayınında duyulan zam tepkisi
Habertürk canlı yayınında duyulan zam tepkisi
466
İstanbul'da ulaşım ücretine yüzde 35 zam
İstanbul'da ulaşım ücretine yüzde 35 zam
1251
Hayrunnisa Gül siyasete giriyor
Hayrunnisa Gül siyasete giriyor
471
Antalya'da gündem beton dubaların fiyatı
Antalya'da gündem beton dubaların fiyatı
397
ABD El Kaide liderini öldürdüğünü açıkladı
ABD El Kaide liderini öldürdüğünü açıkladı
190
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir