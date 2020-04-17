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Çinliler yılda 4 milyon kedi yiyor

Tüm dünyayı etkisi altına alarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsten sonra Çin’in gıda tüketimi ve yaşam tarzlarına yönelik eleştiriler de giderek artıyor.

Haber Merkezi |
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Çinliler yılda 4 milyon kedi yiyor

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisine alan pandemik hastalık koronavirüs, can almaya devam ediyor.

Bu salgının Çin’deki canlı hayvan tüketiminden kaynaklandığı düşünülüyor.

Durum böyle olunca da Çin’deki gıda tüketimi olmak üzere hayat tarzına yönelik eleştiriler giderek artıyor.

YILDA 4 MİLYON KEDİ YİYORLAR

Ülkedeki çoğu hayvan pazarı kapatılırken, açık olanlar ise tehdit oluşturuyor.

Yapılan bir araştırma, Çin’deki hayvan zulmünü de ortaya koyuyor. Buna göre vahşi hayvan pazarlarının bulunduğu Çin’de, yılda 4 milyon kedi yeniyor.

Çinliler yılda 4 milyon kedi yiyor

VİRÜS İNSANDAN HAYVANA GEÇİYOR

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsün insandan hayvana geçebileceği de belirtilmiş, hatta Belçika’da bir kediye sahibinden virüs bulaştığı aktarılmıştı.

“TÜM PAZARLAR KAPATILSIN”

Öte yandan uluslararası hayvan hakları derneği PETA da yaptığı resmi açıklama ile virüs salgınının çıkış noktası olarak gösterilen vahşi hayvan pazarları hakkında “Bir pandemiyi daha riske alamayız. Tüm hayvan pazarları kapanmalı.” diyerek uyarmıştı.

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