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Çinlileştirme planında vaazlarda sosyalizm vurgusu

Çin'den 5 yıllık 'İslam'ı sosyalizm ile uyumlu hale getirme' planı faaliyete geçti.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 23:20..
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Çin Komünist Partisi yetkililerinin sekiz bölgenin yerel İslami kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası Çinlileştirme planı, geçen hafta uygulamaya geçirildi.

Haberi duyuran Çin haber sitesi The Global Times, planın ana hatlarının yakın zamanda açıklanacağını belirtti.
Çin geçen yıl da benzer şekilde Hristiyan dini için benzer bir plan açıklamıştı. İslam için kabul edilen planın da benzer uygulamalar içermesi bekleniyor.

VAAZLARDA SOSYALİZM ANLATILACAK

Müslümanlığın ve Hristiyanlığın Çinlileştirilmesi için hazırlanan planda vaazlarda sosyalizmin övülmesi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in teorilerinin anlatılması, kiliselerin de geleneksel Çin mimarisine uygun inşa edilmesi gibi maddeler yer alıyor.

İSLAM VE HRİSTİYANLIĞI RESMİ OLARAK TANIYORLAR

Çin'in hükümetteki Komunist Partisi resmi olarak ateist bir parti ama devlet Budizm, Taoizm, İslam, Katoliklik ve Hristiyanlığı resmi olarak tanıyor.
Hristiyanlık ve İslam için kabul edilen planın bir benzerinin yakın zamanda Budizm için de uygulamaya geçirilmesi bekleniyor.

ÇİNLİLEŞTİRME 2016'DA BAŞLADI

Çin'de farklı inançların "Çinlileştirilmesi" hamlesi Devlet Başkanı Şi'nin 2016'da dinler üzerine verdiği bir konferansın ardından başladı.
Şi konferansta 'dindar insanların ülkesini sevmesi ve ülkenin iyiliği için Komünist Parti tarafından aktif şekilde yönlendirilmesi gerektiğini' söylemişti.
Çin özellikle radikal grupların ülkedeki Müslüman Uygur azınlık üzerindeki etkisinden endişe ediyor.

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