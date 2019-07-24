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Cinnet getirdi, eşi ve çocuğunu öldürdü

Eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik sonucu cinnet getiren bir kişi, karısı ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.

İHA | 24.07.2019 - 22:49..
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu’nun (49) silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu’yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu’yu (20) ise 1 el ateş etti.

Aydoğdu çiftinin 5 çocuklarının olduğu, 2’sinin İstanbul’da yaşadığı, diğer iki kızının ise olay esnasında köpek gezdirmeye çıktıkları öğrenildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Nevzat Aydoğdu’nun ailevi problemleri olduğu, günlük işlerde çalıştığı ve yaşadığı bunalım sonucu eşiyle sık sık tartıştığı bildirildi. Nevzat Aydoğdu, cinayet sonrası polis ekiplerine teslim oldu.

Fatma Aydoğdu ve Enis Aydoğdu’nun cesetlerinin hala evde olduğu ve görevli ekipler tarafından araştırmaların sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cinnet getirdi, eşi ve çocuğunu öldürdü

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