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Cinnet getiren adam çocuğunu ve sevgilisini öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cinnet geçiren O.K, sevgilisi Gizem Tabak ve ondan olan oğlunu pompalı tüfekle vurdu. Kendi de intihara eden O.K. ağır yaralı olarak kurtarıldı.

DHA | 19.05.2019 - 16:41..
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Olay dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Çiftlikte bakıcılık yaptığı öğrenilen ve henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirdiği iddia edilen O.K. birlikte yaşadığı Gizem Tabak ve oğulları Kaan K.’yı (2) pompalı tüfekle vurduktan sonra canına kıymaya kalktı.

Silah sesleri duyan çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gizem T. ve oğlu Kaan K. olay yerinde yaşamını yitirirken, O.K. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cinnet getiren adam çocuğunu ve sevgilisini öldürdü

NİKAH YAPACAĞIM DEDİ YAPMADI

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna getirilen anne ve oğulun cenazelerini ise genç kızın annesi, ablası ve yakınları teslim almaya geldi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Nihan Demirkıran, “Kızım 4 yıldır bununla birlikteydi. Bunu sevdi ve kaçtı, eşinden boşandı. Kızıma 4 yıldan beri ‘Sana nikah yapacağım’ dedi ama çocuğuma nikah yapmadı. Çiftliklerde çalıştırdı. Emeğini harcadı. Yavruma sahip çıkmadı. En son canını aldılar. Çok dövüyordu, alkolikti, madde bağımlısıydı.” dedi.

Cinnet getiren adam çocuğunu ve sevgilisini öldürdü

KAÇ TANE ANANIN CANI YANACAK

Kızının savcılıkta şikayeti bulunduğunu ifade eden anne Demirkıran, kızının 2 yaşında oğlu Kaan K.’yı sürekli elinden aldıklarını anlattı.

O.K.’nin kızını ‘Çocuğumuzu öldüreceğim, geberteceğim. Çocuğunu vermeyeceğim, yurda vereceğim’ diyerek tehdit ettiğini dile getiren Demirkıran, “O çocuğun peşine gidiyordu, en son çocuğunu da öldürmüş. Yavrusunu çocuğunu elinden alıyorlar, göstermiyorlardı. Hepsinden şikayetçiyim Sayın savcıma, cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bu kadın infazına dur desinler artık. Daha kaç tane ananın canı yanacak. Dur desinler artık. Assınlar bunları. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın.” diye konuştu.

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