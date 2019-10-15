Cinnet getiren baba evi yaktı, kızıyla birlikte öldü

Kocaeli’nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katında Fadime İlkinci, eşi Mehmet Hilmi İlkinci ve 9 yaşındaki Down sendromlu kızları Zümra’nın yaşadığı evde yangın çıktı

BALKONA ÇIKAN ANNE KURTULDU

Patlamalar ile birlikte alevlerin sardığı yangın sırasında evin balkonuna çıkan Fadime İlkinci, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan kadına ulaşırken, evde bulunan 9 yaşındaki Down sendromlu çocuk ve babası Mehmet Hilmi İlkinci, alevlerin arasında mahsur kaldı.

İTFAİYE HEMEN SÖNDÜRDÜ ANCAK...

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Fadime İlkinci, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler, kısa süre sonra kontrol altına alındı. Patlama riskine karşı ise polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yapılan çalışmaların ardından alevlerin söndürüldüğü evin camları, perdeleri ve içeride bulunan eşyalar ise metrelerce uzağa fırladı.

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BABA VE KIZI CANLI CANLI YANDI

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler eve girdi. İçeri giren ekipler, yatak odasında Down sendromlu Zümra ve babası Mehmet Hilmi İlkinci’nin yanmış cesetlerine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde, yangının kasıtlı olarak çıkartılmış olabileceği değerlendirildi. Çevredeki vatandaşların da yangında yaralı olarak kurtulan Fadime İlkinci’nin, kocasının kendilerini yakmaya çalıştığını söylediğini iddia etmesi üzerine polis ekipleri incelemelerini derinleştirdi.

YANGIN ÇIKARDIĞI ODAYA KİLİTLEDİ

Yapılan incelemeler sonrasında Fadime ve eşi Mehmet Hilmi İlkinci arasında kavga çıktığı ve kavga sonrasında cinnet getiren Mehmet Hilmi İlkinci’nin yangın çıkardığı, eşi ve Down sendromlu kızını da yangını çıkardığı odaya kilitlemeye çalıştığı iddia edildi. Fadime İlkinci’nin ise son anda kurtulduğu iddia edilirken, 9 yaşındaki Zümra’nın yangından dakikalar önce okuldan eve döndüğü öğrenildi.

CENAZELER EVDEN ÇIKARILDI

Olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından baba ve kızının cesetleri tabutlarla binadan çıkartıldı. Cenaze aracına bindirilen baba ve kızının cenazeleri, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fadime İlkinci’nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.