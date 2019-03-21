taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4346
Euro
6.21445
Altın
1317.93
Borsa
103310.21
Gram Altın
230.403

Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Cinnet getirdiği öne sürülen bir kişi, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Çiftin diğer oğlunun, geçen yaz intihar ettiği öğrenildi.

DHA | 21.03.2019 - 08:40..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde dışarıda bir kavgaya karıştığı iddia edilen 33 yaşındaki Selim D., elinde bıçakla girdiği evde, anne ve babası ile tartışmaya başladı.

BIÇAKLA YAKALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Selim D., önce annesini ardından da babasını bıçakladı. Evden yükselen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Selim D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ayni-Gaffar D. çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

OĞULLARI GEÇEN YAZ İNTİHAR ETMİŞ

Gözaltına alınan Selim D., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken Ayni-Gaffar D. çiftinin diğer oğlu Yunus'un ise geçen yaz intihar ettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

Washington Times: Türkiye NATO'ya zarar veriyor

118
ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

ÖTV ve KDV indirimleri yıl sonuna kadar uzatıldı

52
NBA'den yumurta çocuğa destek

NBA'den yumurta çocuğa destek

23
Serenay hayranlarını kırmadı

Serenay hayranlarını kırmadı

13
Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

Kudüs'te Türkiye karşıtı zirve

31
Ordu şehidine veda etti

Ordu şehidine veda etti

14
Soldado Ersun Yanal'a minnettar

Soldado Ersun Yanal'a minnettar

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir