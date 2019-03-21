Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Mersin'in Toroslar ilçesinde dışarıda bir kavgaya karıştığı iddia edilen 33 yaşındaki Selim D., elinde bıçakla girdiği evde, anne ve babası ile tartışmaya başladı.

BIÇAKLA YAKALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Selim D., önce annesini ardından da babasını bıçakladı. Evden yükselen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Selim D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ayni-Gaffar D. çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

OĞULLARI GEÇEN YAZ İNTİHAR ETMİŞ

Gözaltına alınan Selim D., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken Ayni-Gaffar D. çiftinin diğer oğlu Yunus'un ise geçen yaz intihar ettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.