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Cinnet getiren öğretmen, mahalleyi birbirine kattı

Ankara'da cinnet getiren öğretmen Murat Ö., boğazına bıçak dayayarak, balkona çıktı, evindeki eşyaları aşağı atarak birçok araca zarar verdi.

DHA | 23.12.2018 - 07:53..
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Keçiören ilçesi Refik Saydam Caddesi'ndeki apartmanda yaşayan öğretmen Murat Ö., cinnet getirerek evinin balkonuna çıkarak, boynuna dayadığı bıçakla  bağırmaya başladı. Murat Ö., balkonun camını kırarak evdeki eşyaları, aşağı atmaya başladı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen öğretmen, yol üzerinde park halinde bulunan araçlara zarar verdi.

Cinnet getiren öğretmen, mahalleyi birbirine kattı

GÖZALTINA ALINDI

Araçları zarar görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Eline aldığı bıçakla kendine zarar veren Murat Ö., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, kendine zarar veren öğretmeni ayakta tedavi etti. Murat Ö. daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cinnet getiren öğretmen, mahalleyi birbirine kattı

"KOMŞUSUYLA KAVGA ETTİ, BIÇAĞI BOYNUNA DAYADI"

İncirli Mahalle Muhtarı Bektaş Yener Çelik, "Bu şahıs öğlen saatlerinde komşusuyla kavga etmiş. Psikolojisi bozuk zaten. Saat öğlen üçten beri evdeki eşyaları aşağı attı. Buradaki araçlara da zarar verdi. Bıçağı boynuna dayadı. Şahıs kendine zarar vermeye başladı. Daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edildi" ifadelerini kullandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cinnet getiren öğretmen, mahalleyi birbirine kattı

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