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Cinsel içerikli görüntü yollayan kulüp başkanı tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, amatör spor kulübünün başkanı Adnan Zorer, 14 yaşındaki kıza sosyal medyadan cinsel içerikli görüntüler gönderdiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

DHA | 10.06.2019 - 16:10..
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir amatör spor kulübünün başkanlığını yapan Adnan Zorer, iddiaya göre, arkadaşının iş yerinde çalışan H.Ç. adlı kız çocuğuna, sosyal medya hesabından arkadaşlık isteği gönderdi.

AİLESİ ŞİKAYET ETTİ

Adnan Zorer, arkadaşlık isteğini kabul eden kıza cinsel içerikli görüntüler gönderdi. H.Ç.'nin ailesi, durumu fark edince polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Adnan Zorer, gözaltına alınırken sosyal medya hesabı da incelemeye alındı.

Cinsel içerikli görüntü yollayan kulüp başkanı tutuklandı

TUTUKLANDI

Araştırma sonucu, Adnan Zorer'in bulunduğu cinsel içerikli görüntüler ve konuşmalar tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zorer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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