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İş yerine kilitlediği biri erkek 2 çocuğu istismar etti

Antalya'da biri kız 2 çocuğu, iş yerine kilitleyip cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunan sapık yakalandı.

DHA | 09.05.2019 - 15:00..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde telekomünikasyon bayiliği yapan M.F., iş yerine farklı zamanlarda çağırdığı S.D. (16) adlı erkek çocuk ile 16 yaşındaki kız çocuğu F.N.K.'ye cinsel içerikli fotoğraf gösterdi, görüntüler izletti.

M.F., iş yerinin kepenklerini indirerek çocuklara cinsel istismarda bulundu.

ERKEK ÇOCUĞU HER ŞEYİ ANLATTI

Olayın ardından çocuklardan S.D., polise başvurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu ekiplerinin ifadesine başvurduğu S.D., M.F'nin kendisini dükkâna kilitleyip, cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğunu söyledi. S.D. ayrıca M.F.'nin iş yerinde F.N.K. adlı kıza da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

KAYIP KIZ İŞ YERİNDE KİLİTLİ BULUNDU

S.D.'nin ifadesi üzerine polis ekipleri, pazartesi günü iş yerine operasyon düzenledi. Baskında, kepenk arasından iş yerini inceleyen polis, F.N.K.'nin içeride kilitli olduğunu tespit etti. Bu sırada iş yerine gelen M.F., polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYIP KIZ ÇOCUĞU KURTARILDI

Şüphelinin kepengi açmasıyla F.N.K. kurtarıldı. Hakkında kayıp başvurusu olduğu belirlenen F.N.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'na teslim edildi. M.F. ise işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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