Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp gasbettiler

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Torununa cinsel istismarda bulunan sapık dede tutuklandı

Tekirdağ'da emekli olan bir dedenin, 11 yaşındaki torununu istismar ettiği, daha önce de diğer torununa aynı girişimde bulunduğu ve evden uzaklaştırma kararının olduğu belirtildi.