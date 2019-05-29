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Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp gasbettiler

İzmit'te gaspçıların adresine operasyon düzenleyen polis şüphelileri yakaladı.

DHA | 29.05.2019 - 13:01..
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Dün İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde gerçekleşen olayda B.T.,  daha önceden tanıdığı S.D. (24) isimli kadın ile para karşılığı cinsel ilişki için anlaştı. 4 Otogar yakınında buluşan ikili, bölgedeki bir otele doğru yürümeye başladı.

ARABAYLA ÖNÜNÜ KESTİLER

Ancak yolları içerisinde 4 kişi bulunan otomobil tarafından kesildi.

Saldırganlar, B.T.'yi zorla otomobile bindirdi. S.D. de araca binerek, 4 kişi ile birlikte B.T.'yi önce darbetti ardından, cep telefonunu aldı. B.T.'yi otelin arka sokağında otomobilden indiren saldırganlar kaçtı.

Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp gasbettiler

Gencin şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit etti.

POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Saldırganların S.T. (28), H.E. (27), Y.İ.E. (26) ve M.Y. (26) olduğunu belirleyen polis, İzmit Yenişehir Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Şüpheliler, S.D. isimli kadın ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp gasbettiler

Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp gasbettiler

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