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Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp can verdi

St. Petersburg'da bir balkonda cinsel ilişkiye giren bir adam ve kadın dengelerini kaybederek yuvarlandı ve dokuzuncu kattan düştü. Kadının yarı çıplak cansız bedeni bulunurken, adam aranıyor.

Detay Haber | 07.07.2019 - 09:02..
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Rusya St. Petersburg’da bir çift, dokuzuncu kattaki apartman dairesinin balkonunda cinsel ilişki yaşarken bir anda dengelerini kaybetti.

YARI ÇIPLAK VAZİYETTE CADDE ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yükseklikte adrenalin ile birlikte kendilerine hakim olamayan çift, dokuzuncu kattan aşağı düştü. Komşular ve görgü tanıkları adam ile kadının balkondan düştüğünü söylerken, olay yerine gelen polis, yarı çıplak vaziyette bir kadının cansız bedenini cadde üzerinde buldu. Fakat polis, kimliği açıklanmayan adamı bulamadı. Görgü tanıkları iki kişinin camdan düştüğünü ifade ederken, evi inceleyen polisler ilginç bulgulara rastladı.

"ADAM HAFİF YARALANMIŞTI"

Caddede bulunan kadının yanında bir süpürge olduğunu tespit eden dedektifler, kadının yanında bir de parçalanmış televizyon olduğunu rapora yazdı. Komşular, “Seslere bakılırsa evde 4 erkek ve 1 kadın vardı. Evden gürültüler geliyordu ve alkol içiyorlardı.” dedi. Rus medyasına konuşan komşular, “Önce bir gürültü duyduk, daha sonra bir şeyin caddeye düştüğünü gördük. En sonunda da bir kadın ve bir erkeği aşağı düşerken gördük. Camdan bakınca bunun bir adam ve kadın olduğunu anladık. Adam hafif yaralanmıştı ve olay yerinden uzaklaştı.” ifadesini kullandı.

25 ile 30 yaşında olduğu tahmin edilen kadının üzerinde sporcu şortu olduğu belirtildi.

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