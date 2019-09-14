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Cinsel istismar hükümlüsünü polis pavyonda buldu

Bartın'da, jandarma ekiplerince 5 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda yapılan kimlik kontrolünde, 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis cezasıyla aranan sapık, yakalandı.

DHA | 14.09.2019 - 17:44..
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Bartın Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 ekip, dün gece saatlerinde, Gürgenpınarı, Terkehaliller ve Kozcağız beldelerindeki 5 eğlence mekanına baskın yaptı.

Jandarma, eğlence mekanlarında bulunanların kimlik kontrollerini yaptı.

Cinsel istismar hükümlüsünü polis pavyonda buldu

30 YIL HAPİS CEZASI ÇIKTI

Yapılan kontrolde, 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. (49), yakalandı. İ.C. Bartın Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Cinsel istismar hükümlüsünü polis pavyonda buldu

SİGARA VE KİMLİKTEN İŞLEM YAPILDI

Ayrıca uygulamalarda bir işletmeye sigara içilmesi, bir işletmeye ise çalışanların kimlik bildirimlerini yapmamaktan işlem yapıldı.

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