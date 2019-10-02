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Cinsel istismardan doğan bebeği mezarlığa gömdüler

Kırklareli'nde cinsel istismar sonucu hamile kalıp evde doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna ait 7 aylık bebek mezarlıkta gömülü halde bulunurken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

İHA | 02.10.2019 - 03:31..
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Bir ihbarı değerlendiren Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 14 yaşındaki bir kız çocuğunun iddiaya göre cinsel istismar sonucu evde doğum yaptığı bilgisine ulaştı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda çalışmalarını genişleten polis ekipleri kız çocuğunun annesini gözaltına aldı. Gözaltına alınan kız çocuğunun annesinin verdiği bilgiler doğrultusunda polis ekipleri mezarlıkta şerit çekerek çalışma başlattı.

Cinsel istismardan doğan bebeği mezarlığa gömdüler

7 AYLIK BEBEĞİN CESEDİ BULUNDU

Yapılan çalışmalarda mezarlıkta poşetler içerisinde gömülü halde 7 aylık bebek cesedi bulundu. Gerekli incelemelerin ardından bebeğin cesedi Kırklareli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri kız çocuğunun doğum yaptığı iddia edilen evde de incelemeler yaparak olaya ilişkin toplamda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Cinsel istismardan doğan bebeği mezarlığa gömdüler

Cinsel istismardan doğan bebeği mezarlığa gömdüler

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