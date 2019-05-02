Cinsel istismardan gözaltına alınan şahsa beraat kararı

Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında, beraat kararı verildi. Karara tepki gösteren mağdurun annesi, sinir krizi geçirdi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; tutuksuz sanık A.Ö., çocuğun annesi F.Y., cinsel istismarla mücadele derneklerinin üyeleri ile taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatının, mağdur çocuğun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınması talebi mahkeme heyetince reddedildi.

Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen duruşma savcısı, sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mağdurun annesi F.Y., kızının psikolojik tedavi görmeye devam ettiğini belirterek, "Bedenimizde açılan yara geçti ama ruhumuzdaki yara geçmeyecek. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılarak tutuklanmasını istiyorum." dedi.

Karar öncesi söz verilen sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.