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Cinsel istismardan gözaltına alınan şahsa beraat kararı

10 yaşındaki küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs, serbest bırakıldı.

DHA | 02.05.2019 - 18:06..
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Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda  bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi hakkında, beraat kararı verildi. Karara tepki gösteren mağdurun annesi, sinir krizi geçirdi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; tutuksuz  sanık A.Ö., çocuğun annesi F.Y., cinsel istismarla mücadele derneklerinin üyeleri  ile taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatının, mağdur çocuğun akıl sağlığının yerinde olup  olmadığının tespiti için rapor alınması talebi mahkeme heyetince reddedildi.
Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen duruşma savcısı, sanığın  "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle  cezalandırılmasını istedi.

Mağdurun annesi F.Y., kızının psikolojik tedavi görmeye devam ettiğini  belirterek, "Bedenimizde açılan yara geçti ama ruhumuzdaki yara geçmeyecek.  Sanığın en ağır şekilde cezalandırılarak tutuklanmasını istiyorum." dedi.
Karar öncesi söz verilen sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul  etmediğini ifade etti.

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