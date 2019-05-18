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Cinsel istismarı duyanlar ev ve iş yerini kundakladı

Şanlıurfa'da lise öğrencisi kızlara cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklanırken, devam eden soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

DHA | 18.05.2019 - 08:34..
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi’nde fotokopi işiyle uğraşan E.Ö., yanında çalışan K.Ç. isimli kadının iş yerine getirdiği lise öğrencisi kızlara uyku ilacı vererek cinsel istismarda bulundu.

EV VE İŞ YERİNİ ATEŞE VERDİLER

Kızların ailelerinin şikayeti ile gözaltına alınan E.Ö. ve K.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayın duyulmasının ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gece saatlerinde E.Ö.’ye ait iş yeri ve evi ateşe verdi.

Cinsel istismarı duyanlar ev ve iş yerini kundakladı

KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi. Polis, iş yeri ve evi ateşe veren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Cinsel istismarı duyanlar ev ve iş yerini kundakladı

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, devam eden cinsel istismar soruşturması kapsamında ilçede 3 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Cinsel istismarı duyanlar ev ve iş yerini kundakladı

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