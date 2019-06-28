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Cinsel organına elektrikli testere saplandı

Denizli'de işçi Durmuş Sarı, sunta kesmek için kullandığı elektrikli testerenin cinsel organı ve bacaklarına saplanması sonucu ağır yaralandı.

DHA | 28.06.2019 - 22:40..
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Pamukkale'de İncilipınar Mahallesi'ndeki atölyede çalışan Durmuş Sarı(43), iddiaya göre bacaklarının arasına aldığı suntayı, elektrikli testereyle kesmeye çalıştı. Sarı, testerenin kontrolünü yitirince alet, cinsel organı ve bacaklarına saplandı.

Cinsel organına elektrikli testere saplandı

ZORLU UĞRAŞ SONUCU TESTERE ÇIKARILDI

Sarı, kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören diğer işçilerin ihbarıyla atölyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sarı, cinsel organına saplanan testereyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Durmuş Sarı'nın vücudundan testereyi çıkarmak için sağlık ekipleri Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım talep etti.

Hastaneye gelen itfaiye, doktorların gözetiminde, Sarı'ya narkoz virilerek saplanan testereyi parçalar halinde çıkardı. Ameliyata alınan Sarı'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Cinsel organına elektrikli testere saplandı

Cinsel organına elektrikli testere saplandı

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