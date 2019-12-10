Cinsel organını gösteren sapık tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de bir şüpheli, otomobilinin içerisinde yolda yaya geçen eski basketbolcu kadına adres sorma bahanesiyle yaklaştı.

Şüpheli, bu sırada cinsel organını göstererek kadını taciz etti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"TUVALETE GİTTİM, FERMUARIM AÇIK KALMIŞ"

Burada kendini savunan şüpheli C.A., "Ondan önce lavaboya gitmiştim. Telefonum çalışmıyordu. Yolu öğrenmek adına bir bayana sordum. Bana yaklaştı, adresi tarif ediyordu. O esnada fermuarımın açık olduğunu fark ettim. Utancımdan hemen ilerledim. Korktum da. Bayan şahsın kameraya çektiğini fark ettim. Bana küfür eder, rezil olurum diye korkumdan hemen uzaklaştım. Şahıs teşhis etmiş ama ben değilim. Ben evliyim. Böyle bir olayı yapmam mümkün değil. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

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TUTUKLANDI

C.A., "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

2 HAFTA ÖNCE DE YAPMIŞ

Öte yandan iki hafta önce de şüphelinin, Ümraniye'de A.Ş. isimli bir kadına yönelik cinsel taciz iddiasıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. C.A.'nın emniyet ifadesinde, 26 Kasım tarihinde A.Ş.'ye yönelik cinsel taciz suçunu kabul etmediğini söylediği öğrenildi. C.A.'nın, müşteki A.Ş.'nin kendisini tanıyıp teşhis ettiğini, ancak kendisinin A.Ş.'yi tanımadığını söylediği belirtildi.