taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8053
Euro
6.4297
Altın
1464.81
Borsa
108653.76
Gram Altın
273.414
Bitcoin
42423.14

Cinsel organını gösteren sapık tutuklandı

Ataşehir'de otomobilinin içerisinde yolda yaya geçen eski basketbolcu kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşarak cinsel tacizde bulunan sapık, suçunu inkar etti.

DHA | 10.12.2019 - 12:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Ataşehir'de bir şüpheli, otomobilinin içerisinde yolda yaya geçen eski basketbolcu kadına adres sorma bahanesiyle yaklaştı.

Şüpheli, bu sırada cinsel organını göstererek kadını taciz etti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Cinsel organını gösteren sapık tutuklandı

"TUVALETE GİTTİM, FERMUARIM AÇIK KALMIŞ"

Burada kendini savunan şüpheli C.A., "Ondan önce lavaboya gitmiştim. Telefonum çalışmıyordu. Yolu öğrenmek adına bir bayana sordum. Bana yaklaştı, adresi tarif ediyordu. O esnada fermuarımın açık olduğunu fark ettim. Utancımdan hemen ilerledim. Korktum da. Bayan şahsın kameraya çektiğini fark ettim. Bana küfür eder, rezil olurum diye korkumdan hemen uzaklaştım. Şahıs teşhis etmiş ama ben değilim. Ben evliyim. Böyle bir olayı yapmam mümkün değil. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Ataşehir'de cinsel organını göstererek taciz eden sürücü yakalandı İZLE

TUTUKLANDI

C.A., "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

2 HAFTA ÖNCE DE YAPMIŞ

Öte yandan iki hafta önce de şüphelinin, Ümraniye'de A.Ş. isimli bir kadına yönelik cinsel taciz iddiasıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. C.A.'nın emniyet ifadesinde, 26 Kasım tarihinde A.Ş.'ye yönelik cinsel taciz suçunu kabul etmediğini söylediği öğrenildi. C.A.'nın, müşteki A.Ş.'nin kendisini tanıyıp teşhis ettiğini, ancak kendisinin A.Ş.'yi tanımadığını söylediği belirtildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor

Şeyma Subaşı hayat şartları yüzünden namaz kılamıyor

316
MetroPOLL'ün bu pazar seçim olsa anketi

MetroPOLL'ün bu pazar seçim olsa anketi

244
Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı

Selahattin Demirtaş yeniden hastaneye kaldırıldı

744
4 saat yatak bekleyen çocuk Boris Johnson'a özür diletti

4 saat yatak bekleyen çocuk Boris Johnson'a özür diletti

214
Türk şirketleri silah üretiminde ilk 100'de

Türk şirketleri silah üretiminde ilk 100'de

109
Tokai Çakmak 35 milyon liraya satıldı

Tokai Çakmak 35 milyon liraya satıldı

89
Şarkıcı Eylem ve Boris Johnson'dan kahve keyfi

Şarkıcı Eylem ve Boris Johnson'dan kahve keyfi

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir