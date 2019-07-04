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Cinsel tacizci profesöre kamu görevinden men

Aynı hastanede çalıştığı veteriner kadına tecavüz iddiasıyla yargılanan profesör, mesleğinden alındı.

AA | 04.07.2019 - 16:41..
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Hasan B., nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklanmıştı.

KAMU GÖREVİNDEN ALINDI

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye cinsel taciz ve saldırı iddiaları nedeniyle kamu görevinden çıkarma cezası verildi.

Bilgili'nin kamu görevinden çıkarma cezası neticesinde herhangi bir kamu kuruluşu veya vakıf üniversitesinde görev yapamayacak.

"KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA CEZASI"

YÖK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde medyada geniş yer bulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz ve saldırı fiillerine ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan disiplin soruşturması sonucunda; YÖK'te bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı'nda, Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye söz konusu fiiller nedeniyle 'Kamu Görevinden Çıkarma Cezası' verilmesi 'oy birliğiyle' kabul edilmiştir." dendi.

Cinsel tacizci profesöre kamu görevinden men

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