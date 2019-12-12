Cinsel tacizde bulunan kişiyi bıçakladı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Antalya Caddesi’nde 27 yaşındaki Halit S., U.A.’dan uyuşturucu madde alıp kullandı.

Halit S., uyuşturucu maddenin etkisi altındayken, U.A. cinsel istismar teşebbüsünde bulundu ve uygunsuz resimlerini çekerek telefondan kendisine gönderdi.

Bunun üzerine Halit S., U.A. hakkında Manavgat Adliyesi'ne gelerek şikayet dilekçesi verdi.

DURUMU AĞIR

Olaydan birkaç gün sonra U.A.'nın çalıştığı iş yerine gelerek dışarıya çağıran Halit S. (27), U.A.’yı bıçakladı. Karnından ve sırtından 4 bıçak darbesi alan U.A. ağır yaralanırken; Halit S., çalıştığı iş yerine sığındı. İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi sağlık ekipleri, U.A.’ya ilk müdahaleyi iş yerinde ve ambulansta yaptıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisine başlanan U.A.’nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

U.A.’yı bıçaklayan Halit S., olayın ardından Manavgat Adliyesi'nde bulunan polis noktasına gelerek teslim oldu. Götürüldüğü polis merkezinde ifade vermeyi reddeden Halit S., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Halit S., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği 1’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.