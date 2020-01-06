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Cipin sunroofundan çıkıp markete kurşun yağdırdı

Zeytinburnu’nda kimliği belirsiz şüpheliler, sokak içerisindeki bir marketi kurşunladı.

İHA | 06.01.2020 - 10:03..
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İstanbul Zeytinburnun'da kimliği belirsiz şüpheliler, cipin sunroofundan çıkarak silahla Cevdet Koç'a ait markete kurşun yağdırdı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Sunrooftan çıkarak kapüşonla yüzünü kapatmaya çalışan şüpheli arka arkaya tabancayla ateş ederken, aracın sürücüsü ise hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı.

Cipin sunroofundan çıkıp markete kurşun yağdırdı ViDEO

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sabah saatlerinde marketi açmak için gelen iş yeri sahibi Cevdet Koç gördükleri karşısında şaşkına döndü. İş yerinin camında kurşun izlerine rastlayan Koç, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekiplerinin, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Cipin sunroofundan çıkıp markete kurşun yağdırdı


''DAHA ÖNCE DE DÜKKANI YAKTILAR''

Market sahibi Cevdet Koç, iş yerinin daha önce de yakıldığını belirterek, "Gece saatlerinde silah sesi duyduk. Sabah geldim dükkanı açtım, dükkanı taramışlar. Kim olduklarını bilmiyorum, kimseyle alıp veremediğimiz yok. Daha öncede dükkanı yaktılar, onlar içeriye alındı tekrar geri bırakıldı. Kim olduklarını bilmiyoruz." dedi.

Cipin sunroofundan çıkıp markete kurşun yağdırdı

Cipin sunroofundan çıkıp markete kurşun yağdırdı

Cipin sunroofundan çıkıp markete kurşun yağdırdı

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