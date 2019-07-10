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Cipiyle geri vites yapan kadın sürücü kaza yaptı

Esenyurt'ta geri manevra yapan cip, önce park halindeki araçlara, ardından da binanın önündeki doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Bir kadın ve iki çocuk, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

İHA | 10.07.2019 - 09:43..
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İstanbul Esenyurt'ta 34 MK 128 plakalı araç sürücüsü, sokakta park halindeki aracını çalıştırarak hareket etti.

BİR KADIN VE İKİ ÇOCUK SON ANDA KURTULDU

Geri manevra yapmaya çalışan sürücü, kaldırıma çıkarak önce park halindeki bir araca, ardında da doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Kaza anında bir kadın ve iki çocuk, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Arabanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular İZLE

Doğalgaz kutusundan ses geldiğini fark eden vatandaşlar, görevlilere haber verdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sokağa gelen ekipler tedbir amaçlı doğalgazı kesti. Yaşanan olayı gören vatandaşlar aracın geri geldiğini anlatarak, "Orada doğalgaz kutusu vardı, ona vurdu. Biz de ekipleri çağırdık, geldiler gazı kestiler. Aracın içindeki bir bayan biraz fenalaştı, onu eve çıkardılar." dedi.

Cipiyle geri vites yapan kadın sürücü kaza yaptı

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