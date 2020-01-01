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Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapıp, tecavüz etti

Kayseri'de 14 yaşındaki kız çocuğuna çıplak görüntüleriyle şantaj yaptığı ve cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan şüpheli, 11 yıl 10 ay hapis ve 4 bin 160 TL para cezası aldı.

DHA | 01.01.2020 - 15:11..
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Kayseri'de 18 yaşınaki Bilal Ç., parkta tanıştığı 14 yaşındaki İ.D. ile arkadaşlık kurup, cinsel istismarda bulundu.

Sonrasında kız çocuğunun çıplak görüntülerini ele geçiren şüpheli, şantaj yaparak tekrar cinsel istismarda bulundu. İ.D.'nin durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Bilal Ç, tutuklanarak cezaevine konulurken, 20 yaşındaki arkadaşı Metehan K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"VATANA MİLLETE HAYIRLI BİR EVLAT OLMAK İSTİYORUM"

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında tutuklu sanık Bilal Ç. hazır bulunurken, tutuksuz sanık Metehan K. katılmadı. Sanık Bilal Ç. savunmasında, "İ.D., kendini 18 yaşında olarak tanıttı. 14 yaşında olduğunu bilseydim, konuşmazdım. 2015 yılında cinsel istismara uğramış biri olarak bunun ne demek olduğunu bilen birisiyim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki İ.D.’nin bir kuruş parası boğazımdan geçmedi. Vatana, millete hayırlı bir evlat olarak okulumu bitirmek istiyorum. Affınıza sığınıyorum." dedi.

11 YIL HAPİS, 4 BİN 160 TL PARA CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Bilal Ç.'ye, 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl 10 ay, 'şantaj' suçundan 1 yıl 4 ay ve 4 bin 160 TL, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis olmak üzere toplam 11 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Metehan K.'ya da 'şantaj' suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve 6 bin 240 TL para cezası verildi.

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