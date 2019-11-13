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Çıplak poz veren Belçikalı mankene soruşturma

Ayasofya Müzesi'nde tesettüre girip çarşafını kaldıran ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken hakkında, soruşturma başlatıldı.

DHA | 13.11.2019 - 15:58..
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2018 yılında Türkiye'ye gelen ve Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ile İstanbul Boğazı'nda çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar, Belçikalı manken Marisa Papen hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.

Çıplak poz veren Belçikalı mankene soruşturma

SORUŞTURMA AÇILDI

Bunun üzerine Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlattı.

Çıplak poz veren Belçikalı mankene soruşturma

İFADESİ ALINACAK

Soruşturmada, Marisa Papen'in kimlik bilgilerinin tespiti istendi. Kimlik bilgilerinin tespitinin ardından Papen'in ifadesinin alınması için işlemler başlatılacağı, gerekirse hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği öğrenildi.

Çıplak poz veren Belçikalı mankene soruşturma

TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Kudüs'te ve Mısır'da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanan ve sonra para cezasıyla serbest kalan Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı. Papen'in bu fotoğrafları, büyük tepkilere neden olmuştu.

Çıplak poz veren Belçikalı mankene soruşturma

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