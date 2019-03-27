Çipli kimlik kartı sayısı 37 milyona ulaştı

2 yılı aşan süreçte 82 milyon nüfusun yarıya yakını yeni kimlik kartına geçiş yaptı.

37 MİLYON KİŞİ ÇİPLİ KİMLİĞE GEÇTİ

E-Nüfus Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, yurt genelinde nüfus müdürlüklerinde 11 bin civarında personel ile hizmet verdiklerini ifade ederek, "1 Ocak 2017 tarihinde tüm ilçe nüfus müdürlüklerinde başlayan çipli kimlik dağıtımı şu ana kadar yaklaşık 37 milyon kişiye ulaşmıştır" dedi.

'5 BİN MEMUR ALINMALI'

Sendika olarak yeni kimlik kartına geçiş sürecinin daha verimli olması için önerilerde bulunduklarını belirten Kart, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle tahsis edilmesine karar verilen bin 600 memur alımının yapılmasını, buna ilaveten 3 bin 500 memurun daha alınmasını istedi.

KİMLİK DEĞİŞİM AŞAMALARI

Nüfus cüzdanını yeni kimlik kartı ile değiştirmek isteyenlerin, randevulu veya randevusuz olarak yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere başvuruda bulunması gerekiyor. Kimlik kartı randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait internet sitesinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi’nden alınabiliyor. Başvuruda kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf isteniyor. Başvuruların değerlendirilmesi sırasında herhangi bir sorun bulunmaması durumunda kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye PTT aracılığıyla teslim ediliyor.

Nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi için belirlenmiş son tarih bulunmuyor. 2019 yılı için Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen bedele göre yeni kimlik kartı için 22 lira 50 kuruş ödeniyor. Kayıp nedeniyle düzenlenecek kimlik kartında ise bu bedel 45 liraya çıkıyor.

SEYAHAT BELGESİ NİTELİĞİ DE VAR

Yeni kimlik kartı 10 yıl süreyle geçerli olurken, geçerlilik tarihi kart üzerinde yer alıyor. Geçerlilik süresinin bitiminde, kart sahibinin yeniden başvuru yaparak kartını yenilemesi gerekiyor. Çipli kimlik kartları, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak da kullanılabiliyor.