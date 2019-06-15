Çipras AB'den Türkiye'ye karşı destek istedi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sondaj çalışması AB'nin gündeminden düşmüyor.

Yunanistan, Kıbrıs, Malta, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Malta’daki 6. Avrupa Birliği Güney Ülkeleri Zirvesi’nde, Türkiye'nin çalışmaları konuşuldu.





Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarının ikili sorun olmadığını, bunun tüm Avrupa Birliği’ni ilgilendirmesi gerektiğini belirtti.

"AB'NİN TEDBİRLERİ HAZIR"

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Çipras, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetine son vermemesi durumunda AB’nin tedbirler inceleyip alacağını yönünde bugün gönderdiğimiz net sinyalin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Nikos Anastasiadis’e tam desteğimizi dile getirdik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik provokasyonlarının ikili sorun olmadığını, tüm AB’yi ilgilendirmesi gerektiğini kaydeden Çipras, “Bu, Avrupa-Türkiye sorunudur ve biz böyle bilerek hareket etmeliyiz. Konseptimizin özü, uluslararası hukuka saygı ve bunun için uluslararası hukuka saygı duymayanlar gereken sonuçlara katlanmalı” dedi.