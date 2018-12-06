Çipras, Putin'den Türk Akımı'nı isteyecek

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın yarın gerçekleşecek Moskova ziyaretinin gündeminde, Yunanistan'ın 4 Rus diplomat hakkında sınır dışı ve ülkeye girişi yasağı kararı almasının ardından durma noktasına gelen ilişkilerin yeniden canlandırılması ve ticari ilişkiler bulunuyor.
TÜRK AKIMI'NIN AVRUPA AYAĞININ YUNANİSTAN'DAN GEÇMESİNİ İSTEYECEK
Yunanistan ve Rusya arasında diplomat kriziyle gerilen ilişkilerin, iki ülke liderlerinin Moskova'da bir araya gelmesiyle yeni bir yola girmesi hedeflenirken Atina, TürkAkım projesinin Yunanistan üzerinden geçerek Avrupa'ya ulaştırılması talebini de masaya getirecek.