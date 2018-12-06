Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi için toplantı yaptı

1 Çipras, Putin'den Türk Akımı'nı isteyecek Yunanistan Başbakanı Çipras, Moskova ziyaretinde Türk Akımı'nın Avrupa ayağının ülkelerinden geçmesini isteyecek.

2 Irak'ta saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü TSK'dan Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

3 Edirne'de göçmen operasyonu:1 kaçakçı yakalandı Enez ilçesinde, 9 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

4 Lise öğrencisi Apple'ın yeni bir açığını keşfetti Kahramanmaraş'ta, Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit eden Yiğit Can Yılmaz, bu sefer de "Safari View Controller" uygulamasında açık buldu.

5 Okula yemek getiren öğrenciyle kantinci kavga etti İzmir'deki Karataş Anadolu Lisesi'nin kantinini işleten M.Y, dışarından yemek getirdiği için 11. sınıf öğrencisi E.Ç ile tartıştı iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

6 Tottenham, Cengiz Ünder'i istiyor Tottenham'ın Cengiz Ünder ısrarı sürüyor. İngiliz kulübünün milli futbolcu için Roma'ya 45 milyon euroluk yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.