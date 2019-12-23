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Çipras: Türkiye'ye karşı hep tedirgindim

Aleksis Çipras, başkanlığı döneminde, Türkiye ile savaşmaktan çok korktuğunu dile getirdi.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 21:39..
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Çipras: Türkiye'ye karşı hep tedirgindim

Türk-Yunan ilişkileri ve iki ülke arasındaki sorunlar hakkında açıklamalarda bulununa Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa’dan Türkiye’ye yaptırım uygulamasını isterken, şu andaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi iktidarını da hazırlıksız olmakla suçladı.

Kendisinin Yunanistan’ı jeopolitik açıdan seviye atlatmayı başardığını öne süren Çipras “Bunu acilen yapmamız gerekiyordu. Ülkenin devamlılığının olması gerekiyor. Biz öz eleştiriye açığız” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KARŞISINDA HEP TEDİRGİNDİM"

Türkiye’nin tahrikleri karşısında tedirgin olduğunu dile getiren Çipras, “Avrupa Birliği ihtiyatlı davranıyor. Hükümet de hazırlıksızdı. Bu alanda, geçen dönemde elde ettiğimiz başarının kurbanıyız” ifadelerini kullandı.

"EGE'DE SICAK TEMASTAN KORKUYORDUM"

Aleksis Çipras “Başbakanlığınız döneminde Ege’de sıcak temastan korkuyor muydunuz?” sorusuna “Eğer korkmuyordum dersem, yalan söylemiş olurum” yanıtını vererek, “Eğer Türkiye ile bir (sıcak temas) şey yaşanır ise tek başımıza olacağız. Avrupa yaptırımlarına, hatta vetoya ihtiyaç var. Kimse bize kesin gözüyle bakmamalı” dedi.

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