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Çipras: Türkiye'nin yasa dışı faaliyetleri kınanmalı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ı telefonla arayarak, Türkiye'yi Kıbrıs konusunda şikayet etti.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 14:49..
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Çipras: Türkiye'nin yasa dışı faaliyetleri kınanmalı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sürdürdüğü doğalgaz arama faaliyetlerinden rahatsız oldu.

'TÜRKİYE'Yİ KINAYIN' ÇAĞRISI

Çipras'ın ilk işi ise Türkiye'yi Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'a şikayet etmek oldu.  Çipras, Tusk'ı telefonla arayarak, Türkiye'yi kınamasını istedi.

Çipras: Türkiye'nin yasa dışı faaliyetleri kınanmalı

'YASA DIŞI FAALİYET' AÇIKLAMASI

Yunansitan Başkanı'nın ofisinden yapılan açıklamada Çipras'ın, "Türkiye, uluslararası hukuku çiğnemeye devam ederse, Avrupa Konseyi yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara yönelik belirli önlemleri gözden geçirmeli." dediği belirtildi.

DOĞALGAZ ARAMALARI DEVAM EDİYOR

Bilindiği üzere Türkiye, 'Fatih' sondaj gemisini Kıbrıs açıklarına göndermişti. Gemi mayıs ayından itibaren Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz aramalarına devam ediyor.

Çipras: Türkiye'nin yasa dışı faaliyetleri kınanmalı

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKMIŞTI

Güney Kıbrıs Yönetimi, 'yasadışı sondaj yaptığı' iddiasıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği Fatih sondaj gemisindeki çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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