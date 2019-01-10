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Çıtır Çıtır Felsefe 31. kitaba ulaştı: Şans ve Şanssızlık

Felsefeyi yaşamın her alanına yerleştiren, modern bir klasik haline gelen “Çıtır Çıtır Felsefe” dizisi, “Şans ve Şanssızlık” ile 31. kitaba ulaştı…

Özel İçerik | 10.01.2019 - 12:45..
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Şans ve Şanssızlık

Çıtır Çıtır Felsefe, çocuklara yaşam içindeki birçok duygu ve düşünceyi felsefik yaklaşımlarla aşılayan bir seri. Aslında çocuklarla sınırlamak da olmaz. Artık onu bilmeyenimiz yok. Tüm dünyada milyonlarca okura ulaşan, küçük büyük herkesin hayatı sorgulama rehberi olan bu dizi, 31. kitabında şans ve şansızlık kavramlarına değiniyor.

Çıtır Çıtır Felsefe 31. kitaba ulaştı: Şans ve Şanssızlık

(Soldan sağa: Brigitte Labbe , P. - F. Dupont-Beurier)

ŞANS VE ŞANSSIZLIK

Brigitte Labbe, Çıtır Çıtır Felsefe dizisinin yaratıcısı. Dizinin 31. kitabında da şans ya da şanssızlıktan hangi durumlarda söz edilebileceğini işliyor ve konu üzerine gündelik yaşamdan örnekler vererek düşündürüyor.

Bu dizi ebeveynseniz ya da çocuklar ve felsefe üzerine çalışmalar yapıyorsanız tam bir ilham kaynağı. En yeni konu şans ve şanssızlık olsa da, elbet daha pek çok konunun işlendiği sayılar da var. Dizinin kitaplarını okuyan çocuklar, hayatı sorgulamanın ve anlamanın yollarını kavrıyor. Nihayetinde ağaç yaş iken eğiliyor. Yine bu seri, özellikle ebeveynler ve öğretmenler için çocuklarla birlikte düşünmenin, iletişim kurabilmenin kapılarını sürekli aralık tutuyor.

Bu sayının konusuna dönecek olursak, insan olarak şansın da şanssızlığın da, hepimiz arasında fark gözetilmeden dağıtılmasını kabullenemiyoruz. İyi ya da kötü bir insan olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Şansın ya da şanssızlığın kimi bulacağı ihtimali de yine şansa dahil. Bilim, belirsizliği azaltmaya yardımcı. Onunla, şansa daha az bel bağlayıp, belki şanssızlıktan daha az korkuyoruz. Ama nihayetinde sıfır risk diye bir şey de yok. İyi ya da kötü, şans ya da şanssızlık hiçbir sürprizin olmadığı bir yaşam ister miydik?

Siz şanslı şanssızlardan mısınız? Yoksa…

Çıtır Çıtır Felsefe 31. kitaba ulaştı: Şans ve Şanssızlık

Şans ve Şanssızlık - Çıtır Çıtır Felsefe

Brigitte Labbe , P. - F. Dupont-Beurier

Çev.: Azade Aslan

Günışığı Kitaplığı

S.: 40

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Damla Karakuş

[email protected]

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