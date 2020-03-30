Citroen, 7 bin euroluk yeni elektrikli aracını tanıttı

Fransız otomobil üreticisi Citroen'in geliştirdiği mini elektrikli araç, yüzde 100 elektrikli olmasıyla birlikte Citroen 2CV modelinden esinlenerek tasarlandı.

70 kilometre menzile sahip olan küp şeklindeki otomobillin asıl hedef kitlesi ise kentlerde yaşayan, genç ve çevreye duyarlı olan sürücüler olarak belirlendi.

Fas'ın Kenitra kentinde üretilen ve yaklaşık 6 bin 900 euroya satışa çıkacak yeni elektrikli araç, aylık 20 euro karşılığında da kiralanabilecek.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Önümüzdeki haziran ayında internet üzerinden satışa çıkacak Citroen'in elektrikli mini aracı hakkında, şimdilik başka bir bilgi bulunuyor. Aracın teknik özelliklerinin ise yakın zamanda açıklanması bekleniyor.