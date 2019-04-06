Çizgili Pijamalı Çocuk’u hatırlayacaksınız: Çamur Çocuk

Bu kitap, özellikle savaş, mültecilik, kimsesiz çocuklar gibi konuları, bunları yaşayan çocukların gözünden anlattığı bir başka yerde. Okuduğunuzda siz de “Çizgili Pijamalı Çocuk” ve “Yol”u hatırlayacaksınız…

Yazarı Steven Tasane’nin de şöyle bir notu var: "Yetişkin arkadaşlarımın çoğu Çamur Çocuk’u okumamış çünkü kitabın sadece çocuklar için olduğunu düşünüyorlar. Sadece çocuklar için değil. Başlangıç olarak, her şeyden önce tüm kitaplarımı kendim için yazıyorum ve ben bir yetişkinim. İnsanlar, çocuk kitaplarının yetişkin kitapları kadar "sofistike" olmadığını düşünerek kendilerini kandırıyorlar. Edebiyat tarihinin en iyi kitaplarından bazıları çocuk kitaplarıdır. Eğer bunları unutursak, kendi çocukluğumuzu da unuturuz".

(Steve Tasane)

ÇAMUR ÇOCUK

Göçmen bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Tasane, fakirlik içerisinde büyürken keşfetti kaybolmuş çocukların hikayesini. Büyülü gerçekçiliğin izlerinden yola çıkarak bambaşka bir dünyaya yol almaya hazır mısınız?

Ülkelerindeki korkunç savaştan kaçtıkları zorlu yolculuklarında kimlikleri sulara gömülen, el konulan, yakılan ya da bombalanan bir grup belgesiz göçmen çocuk, mülteci kampındaki yeni hayatlarında sıkışıp kalır. İsimlerini, doğum günlerini, anne ve babalarının isimlerini, nereden geldiklerini söyleyen kimlikleri olmadan sadece harflerle adlandırılan bu çocuklar hikayelerini anlatmak ve kamptan çıkıp yeni bir ev bulmak isterler.

Çamur Çocuklar seslerini duyurabilecek ve insanları inandırabilecek mi? Ya başaramazlarsa onlara ne olacak?

Çamur Çocuk, masalsı hikayesiyle evrensel bir öneme sahip. Sadece çocukların çektikleri acıları değil, her şeye rağmen sahip oldukları yaratıcılığı, bir yere ait olma isteklerini, beslenmeye, gülmeye ve oyuna olan özlemlerini net bir şekilde anlatıyor. Her şeyden önce, çocukların birbirlerine karşı gösterdikleri cömertlik ve merhamet gibi iyi özellikler ise, ön planda…

Çamur Çocuk

Steve Tasane

Genç Timaş

S.: 160

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Damla Karakuş

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