Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı

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Muharrem İnce: CHP'de artık bana selam vereni de harcıyorlar

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İlber Ortaylı’dan gençlere fırça: Hiç fizik okumadınız mı

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1 Pitbull çaldı, 7 bin 802 TL para cezası yedi Mersin’de pitbull cinsi köpek çalan şahsa 7 bin 802 TL idari para cezası uygulandı.

2 iOS 13.2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler Apple'ın en yeni işletim sistemi sürümü olan iOS 13.2, destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunuldu.

3 Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

4 Suudi Arabistan'da yağış sonrası 7 kişi hayatını kaybetti Hafar el-Batin kentinde dört gündür etkili olan şiddetli yağışlar mal ve can kaybına sebep oldu.

5 104 göçmenle mahsur kalan gemi liman arıyor Ocean Viking adlı gemide, iki hamile kadın ve 18 yaşının altında 41 çocuk olduğu açıklandı.

6 Demet Akalın parayı oyuncağa yatırıyor Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın, kızı Hira'ya aldığı oyuncağın fiyatı şoke etti.