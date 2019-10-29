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Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı

Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak’ın HDP’li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, görevden alındı. Zırığ’ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu, kayyum olarak atandı.

İHA | 29.10.2019 - 09:32..
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Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yönetiminde bulunan belediyelere yönelik soruşturmalar hız kazandı.

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla başlayan süreç, Cizre'de de devam etti.

Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, terör soruşturması kapsamında görevden alındı. Yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak görevlendirildi.

HDP'li başkana görevden alındığına dair kararı, Dicle Mahallesi Muhtarı tebliğ etti.

KAYYUM ATANAN BÜYÜKŞEHİRLER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi

KAYYUM ATANAN İLÇE BELEDİYELERİ

Erzurum - Karayazı Belediyesi

Diyarbakır - Kulp Belediyesi

Hakkari Belediyesi

Hakkari - Yüksekova Belediyesi

Mardin - Nusaybin Belediyesi

Diyarbakır - Kayapınar Belediyesi

Diyarbkır - Bismil Belediyesi

Diyarbakır - Kocaköy Belediyesi

Van - Erciş Belediyesi

Şırnak - Cizre Belediyesi

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