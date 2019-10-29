Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yönetiminde bulunan belediyelere yönelik soruşturmalar hız kazandı.
Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla başlayan süreç, Cizre'de de devam etti.
Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, terör soruşturması kapsamında görevden alındı. Yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak görevlendirildi.
HDP'li başkana görevden alındığına dair kararı, Dicle Mahallesi Muhtarı tebliğ etti.
KAYYUM ATANAN BÜYÜKŞEHİRLER
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi
KAYYUM ATANAN İLÇE BELEDİYELERİ
Erzurum - Karayazı Belediyesi
Diyarbakır - Kulp Belediyesi
Hakkari Belediyesi
Hakkari - Yüksekova Belediyesi
Mardin - Nusaybin Belediyesi
Diyarbakır - Kayapınar Belediyesi
Diyarbkır - Bismil Belediyesi
Diyarbakır - Kocaköy Belediyesi
Van - Erciş Belediyesi
Şırnak - Cizre Belediyesi