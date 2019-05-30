taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8948
Euro
6.5769
Altın
1280.4
Borsa
89223.96
Gram Altın
241.951

CNC makine ile alüminyum Eyfel Kulesi üretimi | Video

CNC makine kullanılarak alüminyum Eyfel Kulesi üretim aşamasını sizlerle paylaşıyoruz.

Haber Merkezi | 30.05.2019 - 15:20..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

CNC makine teknolojisi (Computer Numerical Control), bilgisayar sayımlı denetim anlamına geliyor. CNC makineler ise üzerine monteli bir bilgisayar aracılığı ile programlanarak, "otomatik" olarak üretim yapabilen makinelere deniyor.

Torna tezgahları, yatay ve dikey işleme makineleri, freze ve ahşap işleme makineleri CNC ile çalışabilen yaygın takım tezgâhları arasında bulunuyor.

CNC

Günümüzde CNC makinelerin daha verimli, daha hızlı ve hatasız programlanabilmesi için ise CAD (bilgisayar destekli dizayn) ve CAM (bilgisayar destekli üretim) programları yaygın olarak kullanılıyor.

CNC makine kullanılarak alüminyum Eyfel Kulesi üretim aşamasının yer aldığı, izlemesi oldukça keyifli videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

CNC makine ile alüminyum Eyfel Kulesi üretimi VİDEO

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

841
Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

618
İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

342
Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

Avrasya Araştırma Şirketi'nden 23 Haziran öngörüsü

489
Çalışanlarını döven iş yeri sahibi gözaltına alındı

Çalışanlarını döven iş yeri sahibi gözaltına alındı

322
Asena Atalay'ın dini inanç açıklaması

Asena Atalay'ın dini inanç açıklaması

113
Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

Okan Buruk Başakşehir'in başına geçiyor

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir