CNC makine ile alüminyum Eyfel Kulesi üretimi | Video

CNC makine teknolojisi (Computer Numerical Control), bilgisayar sayımlı denetim anlamına geliyor. CNC makineler ise üzerine monteli bir bilgisayar aracılığı ile programlanarak, "otomatik" olarak üretim yapabilen makinelere deniyor.

Torna tezgahları, yatay ve dikey işleme makineleri, freze ve ahşap işleme makineleri CNC ile çalışabilen yaygın takım tezgâhları arasında bulunuyor.





Günümüzde CNC makinelerin daha verimli, daha hızlı ve hatasız programlanabilmesi için ise CAD (bilgisayar destekli dizayn) ve CAM (bilgisayar destekli üretim) programları yaygın olarak kullanılıyor.

CNC makine kullanılarak alüminyum Eyfel Kulesi üretim aşamasının yer aldığı, izlemesi oldukça keyifli videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.