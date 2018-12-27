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CNG nedir

İngilizcesi Compressed Natural Gas olan CNG Türkçe açılımıyla sıkıştırılmış doğalgaz olarak bilinir.

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Sıkılaştırılmış doğalgaz ismiyle de bilinen CNG, sıvılaştırılmış doğalgaz sistemlerinin gazlaştırılmasına denir. CNG, kokusuz, renksiz ve zehirli olmayan gaz fazında bir yakıttır.

Yüksek basınç altında gaz fazında taşınmakta ve depolanmaktadır. Basıncının düşürülmesiyle yine gaz fazında tüketime sunulmaktadır.

TAŞIMACILIKTA KULLANILIYOR

Sıkıştırılmış doğalgazın en yoğun kullanıldığı alan taşımacılık sektörüdür. Oktan değerinin müsait olması, temiz ve tam yanmanın sağlanması ve yağ ile karışmaması sonucu motorun ömrünü uzatması nedeniyle çokça tercih edilen bir yakıt türüdür.

DÜŞÜK TEHLİKE SEVİYESİ

Patlama tehlikesinin  diğer yakıtlara oranla düşük olması nedeniyle de CNG taşımacılık sektründe kullanımı fazlaca olan bir yakıt türüdür. CNG yüzde 5 ila yüzde 15 arasında hava-gaz karışım oranından oluşmaktadır.

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