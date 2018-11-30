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CNN, Filistin'i destekleyen yorumcuyu kovdu

ABD’nin CNN televizyon kanalı, Birleşmiş Milletler’de Filistin üzerine yaptığı bir konuşma sonrası yorumcusu Marc Lamont Hill’in görevine son verdi.

AA | 30.11.2018 - 12:31..
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Geçtiğimiz günlerde CNN muhabiri Jim Acosta ile Başkan Donald Trump arasındaki gerilim, ülkenin gündemini uzun süre meşgul etmişti. CNN, sorduğu sorular nedeniyle Trump'ın hedefi haline gelerek Beyaz Saray'a girişi yasaklanan muhabirinin arkasında dururarak, basın özgürlüğünü savunmuş ve kararın skandal olduğunu nitelendirmişti.

"NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN"

Fakat CNN, bu kez kendisiyle çelişen bir olaya imza attı ve Birleşik Milletler’de Filistin'i savunan bir konuşma yapan yorumcusu Lamont Hill’in işine son verdi. Yaptığı konuşmada Filistin halkının gündelik hayatta maruz kaldığı zorluklara dikkat çeken Lamont Hill'in kovulmasının ardından, CNN Basın Sözcüsü Barbara Levin, net bir açıklama yapmaktan kaçınarak, “Marc Lamont Hill artık CNN’de çalışmıyor.” dedi.

CNN, Filistin'i destekleyen yorumcuyu kovduMarc Lamont Hill

İsrail destekçisi gruplar, Lamont Hill’in öğretim görevlisi olarak çalıştığı Temple Üniversitesi’ne ve CNN'e seslenerek Hill'in işine son verilmesi çağrısı yaptı. Temple Üniversitesince yapılan açıklamada, “Lamont Hill’in BM’de yaptığı konuşmadaki sözleri sadece kendisini bağlamaktadır. Bir vatandaş olarak söylemiş olduğu sözler Anayasa tarafından korunmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

KOVULAN MUHABİRDEN 'FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK' ÇAĞRISI

Baskılar sonrasında CNN’in, Lamont Hill'in işine son vermesi tepkilere yol açtı.

CNN, Filistin'i destekleyen yorumcuyu kovdu

Lamont Hill, kendisine yönelik tepkiler sonrasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Filistin’in özgürlüğünü destekliyorum. Filistin’in kendisine dair kararları kendisinin vermesini destekliyorum. İsrail’in politikalarına ve yaptıklarına şiddetle karşıyım. Yahudi karşılığını, Yahudilerin öldürülmesini ya da konuşmamdan dolayı bana atfedilen benzeri sözleri desteklemiyorum. Bütün hayatımı bunlarla savaşarak geçirdim.”

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