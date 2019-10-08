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CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de konukları, Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylemlerini tartışırken 'düşünce özgürlüğü' adı altında birbirlerine bela okudu.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 02:52..
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CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de konuklar arasında yaşanan Canan Kaftancıoğlu polemiği, sert bir tartışmaya döndü.

CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

"MADEM İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, ALLAH BELANI VERSİN"

CHP'li Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bela okumasının düşünce özgürlüğü kapsamına girip girmediği tartışılırken, konuklardan Resul Tosun, meslektaşı Necdet Saraç'a "Eğer Canan Kaftancıoğlu'nun bela okuduğu paylaşımlara düşünce özgürlüğü diyorsan, ben de sana Allah belanı versin diyorum" dedi.

Necdet Saraç da kendini tutmayıp "Ben de sana iade ediyorum" deyince ortam gerildi.

CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

"BU SÖZLER İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLAMAZ"

Daha sonra Resul Tosun, Canan Kaftancıoğlu'nun söz konusu paylaşımlarının, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek kadar ağır sözler olduğunun altını çizerek, Necdet Saraç'tan özür diledi.

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