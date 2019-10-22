CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de AK Partili Orhan Miroğlu, CHP'yi Kürt oyları üzerinden ırkçılık yapmakla suçladı.

Programın diğer konuğu CHP'li Aytuğ Atıcı ise, Orhan Miroğlu'nun bir dönem milletvekili olduğu AK Parti'nin ırkçılık yaptığını, Miroğlu'na da "Irkçılık yapma" deyince ortam gerildi.

CNN Türk canlı yayınında ırkçılık kavgası

"YAŞAR KEMAL SENİN GİBİLER YÜZÜNDEN KÜRTÇE KONUŞAMADI"

Orhan Miroğlu, "Bu ülkenin ırkçıları beni Diyarbakır cezaevinde işkence ederek tuttular. Kürtler ve Türkler kardeşçe yaşabilir dediğim için.. Sen dön kendi partine dön, kıyamet kadar ırkçı ve ittihatçı bulursun, sen kimsin, böyle adamlarla beni muhattap etmeyin. Yaşar Kemal bile senin gibiler yüzünden Kürtçe konuşamadı, Kürdüm diyemedi." söyleriyle tepki gösterdi.

Aytuğ Atıcı ise şöyle karşılık verdi:

"69 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyorsa ona soracaksın. Sabahtan beri niye ırklardan bahsediyorsun?"

"SEN HEKİM DEĞİL, ESAD'IN ORDUSUNDA SUBAY OLURSUN"

Bunun üzerine Orhan Miroğlu, "Sen nasıl bir iftiracı ve sahtekarsın. Böyle faşistlerle bizi bir daha oturtmayın" diyerek sinirli bir şekilde programı terk etti.

Miroğlu, programı terk ederken de "Sen hekim olamazsın, ancak Esad'ın ordusunda bir subay olursun" sözlerini sarf etti.