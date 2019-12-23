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CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

Sosyal deney için dilenci kılığına girip dilenen CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, 1 saatte 82 lira topladı.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 09:46..
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Dilencilerin kazançları her zaman konuşulan bir konu.

Gerçekten ihtiyacı olduğu için mi yoksa alınteri dökmeden bir kazanç kapısı olarak görüldüğü için mi dilencilik yapılıyor bilinmez ama CNN Türk muhabiri bunu araştırmak için dilenci kılığına girdi.

CUMA ÇIKIŞI FATİH CAMİİ ÖNÜ

Cuma namazı çıkışında İstanbul Fatih'teki Fatih Camii önüne giden CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, kucağındaki Eylül adını verdiği oyuncak bebekle merdivenlere oturup el açtı.

CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

1 SAATTE 82 LİRA

Akbulut, yoldan geçenlerin verdiği paralarla bir saatte 82 lira toplamayı başardı.

CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

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