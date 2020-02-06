CNN Türk yayınından alınan eski savaş pilotunun geçmişi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait uçağın geçirdiği kazanın ardından haber kanalları uzman görüşlerini izleyicilere aktarabilmek için çeşitli isimleri canlı yayına bağladı.

CNN Türk'ün canlı yayınına bağlanan isimlerden biri de eski savaş pilotu Bahadır Altan oldu.

Kazayı konuşmak yerine konuyu Türkiye'nin mega projelerine getiren Altan, yayından alındı.

Türk Hava Yolları'ndan kovulduktan sonra Pegasus'ta eğitmen olarak göreve başlayan Bahadır Altan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar düzenlediği dönemde devleti işgalcilikle suçlayan bir isim.

"ORDUDA OLSAM İSTİFA EDERDİM"

Hendek kazan teröristlere yönelik operasyonlara ilişkin terör örgütü PKK'nın haber ajansına açıklama yapan Bahadır Altan, "Nefret dalga dalga topluma öyle yayılıyor ki; kahveler taranmaya başladı. Bu filmi biz 80 öncesi izledik. Devletin bu tavrı, halklar arasında hendeklerin açılmasına neden oluyor. Bu hendeklerin kapanması daha zor. Şu an orduda olsaydım ben de istifa ederdim." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK ASKERİNE BEBEK ÖLDÜRMEKLE SUÇLADI

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin etkinliklerinde sık sık boy gösteren Bahadır Altan, Türk askerini PKK'lı teröristlerin kıyafetlerini giyerek köyleri basıp bebekleri öldürdüğü yalanını da ortaya atıyordu.